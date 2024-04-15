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Депутаты в Грузии устроили эпичную драку, рассматривая закон об "иноагентах"
15.04.2024 14:12 Алина Груднева

Депутаты в Грузии устроили эпичную драку, рассматривая закон об "иноагентах"

Депутаты грузинского парламента устроили эпичную драку во время пленума, когда рассматривали спорный закон об "иноагентах", аналогичный тому, что принят в России.

Соответствующее видео начали распространять в социальных сетях.

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По данным SHOT, депутат от "Граждане" Алеко Элисашвили накинулся на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе, когда тот выступал на трибуне. В итоге началась массовая драка.

Грузия поделилась на два лагеря. Те, кто поддерживает скандальный законопроект, и те, кто считает, что он отдалит страну от Евросоюза.

Напомним, что из-за рассмотрения скандального законопроекта в парламенте был введен особый режим безопасности. Под зданием собрались демонстранты, которые выступают против пророссийского проекта.

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