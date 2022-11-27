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Депутат из Канады пообещала "защищать" евреев и Израиль
27.11.2022 21:02 Ольга Белозерова

Депутат из Канады пообещала "защищать" евреев и Израиль

Канадский депутат Леслин Льюис возглавила фракцию союзников Израиля в канадском парламенте.

Как сообщает JNS, Льюис пообещала защищать Израиль и евреев.

"Существование Израиля является краеугольным камнем нашей веры как христиан. Как канадцы, так и христиане мы поддерживаем единственную демократию на Ближнем Востоке", - заявила она.

Льюис сказала, что планирует выступить в канадских церквях против двойных стандартов в отношении Израиля в ООН.

Назвав отношения Канады с Израилем, "одним из самых важных наших международных союзов", Льюис пообещала работать со своими коллегами по соседству, чтобы укрепить связи между странами.

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