



Депутат из Канады пообещала "защищать" евреев и Израиль

Канадский депутат Леслин Льюис возглавила фракцию союзников Израиля в канадском парламенте.



Как сообщает JNS, Льюис пообещала защищать Израиль и евреев.



"Существование Израиля является краеугольным камнем нашей веры как христиан. Как канадцы, так и христиане мы поддерживаем единственную демократию на Ближнем Востоке", - заявила она.



Льюис сказала, что планирует выступить в канадских церквях против двойных стандартов в отношении Израиля в ООН.



Назвав отношения Канады с Израилем, "одним из самых важных наших международных союзов", Льюис пообещала работать со своими коллегами по соседству, чтобы укрепить связи между странами.