



Демократическое Государство Израиль в опасности - письмо от 1000 офицеров ВВС

Более 1000 бывших высокопоставленных военнослужащих ВВС Израиля направили письмо председателю БАГАЦ Эстер Хают и другим высокопоставленным юридическим лицам, предупреждая об опасностях, которые ждут страну с приходом к власти правого и религиозного правительства Биньямина Нетаниягу.



"Мы все были готовы пожертвовать своими жизнями за страну на протяжении всех лет службы боевыми летчиками. Даже после службы в ВВС мы продолжали по мере сил участвовать в строительстве государства", — сказано в обращении, которое подписали 1197 человек.



"Мы выходцы из всех слоев общества и политического спектра. Но что нас всех объединяет сегодня, так это страх того, что демократическое Государство Израиль в опасности", — пишут они.



"Вы — последняя линия обороны, и в ваших руках остановить процесс разрушения демократии", — обратились бывшие офицеры к председателю БАГАЦ Эстер Хают, юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миаре, юрисконсульту Кнессета Сагит Афик и остальным представителям правовой системы Израиля.



"Государство Израиль, которое было создано как еврейское и демократическое государство, не сможет существовать, как провозглашено в декларации о независимости, если оно откажется от своей идентичности либеральной демократии", — добавляют они.



Среди подписантов — бывший начальник штаба ЦАХАЛа Дэн Халуц.

