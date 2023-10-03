



Делегация Израиля провела еврейскую молитву в Саудовской Аравии



Во вторник утром, 3 октября, министр связи Шломо Кархи принял участие в утренней молитве в Саудовской Аравии, приложив к ней свиток Торы, посвященный правителю королевства, которое движется по пути нормализации отношений с еврейским государством.



Служба, на которой присутствовал кворум, или миньян, состоящий не менее чем из 10 человек, проходила в гостинице, где проживает Кархи, и в ней участвовали три еврея, которые находились в Эр-Рияде, но не входили в состав делегации Кархи.



На фотографиях, опубликованных офисом Кархи, видно, что участники церемонии одеты в традиционные молитвенные платки и держат этрог вместе с пальмовыми, миртовыми и ивовыми ветвями, что является частью особого ритуала в честь праздника Суккот.



По словам представителя Кархи, они также читали с небольшого свитка Торы, предоставленного местным евреем.



Свиток был завернут в войлочную обложку с надписью на английском, иврите и арабском языках "Еврейская конгрегация, Королевство Саудовская Аравия".

В свиток также было вложено посвящение на иврите "королю Салману бин Абдулазизу, наследному принцу Мохаммеду бин Салману и всем их министрам и советникам".

