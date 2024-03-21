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Чехия "тайно" передала Украине свои последние вертолеты Ми-24
21.03.2024 18:37 Раиса Вовк

Чехия "тайно" передала Украине свои последние вертолеты Ми-24

Чехия передала в качестве военной помощи свои вертолеты Ми-24. Больше таких бортов у страны не осталось. Об этом заявил министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает Deník N.

Отмечается, что две недели назад министр пришла к правительству с секретным документом и предложением о поставках Украине вертолетов Ми-24.

Кабмин это решение тайным образом одобрил. Таким образом, Чехия передала Украине последние свои вертолеты советского производства. "У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать", - сказала Чернохова.

Минувшим летом глава Минобороны Чехии заявляла, что страна получает от Соединенных Штатов Америки новые вертолеты, а старые Ми-24В списывает и планирует передать Украине. Также в июле сообщалось, что Польша передала десяток боевых вертолетов Ми-24 для борьбы против российской агрессии. 

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