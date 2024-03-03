



Бывший министр обороны США: Грузия - следующая цель Путина после Украины

Леон Панетта утверждает, что Путин попытается вторгнуться в другие страны после Украины, и предупреждает США о необходимости начать принимать меры против такого сценария.



Бывший министр обороны США Леон Панетта заявил, что Россия намерена вторгнуться еще в одну страну, если ей удастся победить Украину.



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Панетта утверждает, что следующей целью Москвы будет Грузия, и поэтому Соединенные Штаты Америки должны укрепить отношения с Грузией, чтобы обеспечить ее безопасность.



Он также заявил, что Россия считает крайне важным нарушать демократические процессы в Америке и других западных странах.



Он заявил, что для него совершенно очевидно, что остановить Путина крайне важно для защиты национальной безопасности США.

