Бывший министр обороны США: Грузия - следующая цель Путина после Украины
Леон Панетта утверждает, что Путин попытается вторгнуться в другие страны после Украины, и предупреждает США о необходимости начать принимать меры против такого сценария.
Бывший министр обороны США Леон Панетта заявил, что Россия намерена вторгнуться еще в одну страну, если ей удастся победить Украину.
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Панетта утверждает, что следующей целью Москвы будет Грузия, и поэтому Соединенные Штаты Америки должны укрепить отношения с Грузией, чтобы обеспечить ее безопасность.
Он также заявил, что Россия считает крайне важным нарушать демократические процессы в Америке и других западных странах.
Он заявил, что для него совершенно очевидно, что остановить Путина крайне важно для защиты национальной безопасности США.