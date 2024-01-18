



Бывший глава НАТО скептически относится к американской помощи Украине при Трампе

Бывший генеральный секретарь НАТО заявил, что скептически относится к тому, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, если Дональд Трамп будет переизбран на пост президента.



Андерс Фог Расмуссен заявил в среду, 17 января в интервью PBS Newshour, что победа России в войне против Украины наносит ущерб интересам национальной безопасности Америки. "Мы не можем позволить Путину добиться успеха в Украине".



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Его спросили о помощи США Украине, которая задерживается Конгрессом, поскольку республиканцы пытаются заставить демократов принять более жесткий иммиграционный контроль.



Если новый пакет помощи не удастся принять при правительстве президента Джо Байдена до того, как США пойдут на выборы в ноябре, Расмуссен сказал, что он "скептически" относится к шансам на то, что он будет согласован при потенциальной администрации Трампа.

