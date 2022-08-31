



Бывший депутат Кнессета подозревается в мошенничестве

Экс-депутат от фракции Балад Азми Бишара подозревается в мошенничестве с финансированием.



Согласно информации Israel Hayom со ссылкой на полицейское расследование, бежавший в Катар по подозрению в шпионаже в пользу "Хизбаллы" Бишара, передал Баладу более 2 миллионов шекелей в 2013 году.



Когда фракция не смогла получить 4 мандата на выборах в Кнессет, бухгалтер партии заявил, что это "вызвало дефицит бюджета в 2,5 миллиона шекелей".



Сообщается, что бывшие депутаты Кнессета Джамал Захалка, Ханин Зоаби, Базель Гаттас и другие, начали сбор пожертвований, чтобы покрыть разницу. Собрать всю сумму удалось уже к концу 2013 года. Получив финансовые отчеты Балада, у прокуратуры сразу же возникли подозрения.



"Я проверял фракции в течение многих лет, и я никогда не сталкивался с таким серьезным делом. Я заметил, что все пожертвования идут на суммы от двух тысяч шекелей и выше. По моему опыту, такие суммы не жертвуются. Это заставило меня заподозрить, что это фиктивная регистрация пожертвований", — сказал в своих показаниях Эрез Офир, разоблачивший это дело.



Полиция разыскала людей, которые "жертвовали" Баладу, но они заявили, что их подписи были подделаны, а сами они ничего не знали о пожертвованиях.



Представитель Балад сообщил следователям, что, по его информации, деньги поступали из Иордании и Катара и были ввезены контрабандой в чемоданах. В разговоре он упомянул пятерых высокопоставленных оперативников, которые, по его словам, занимались переводом денег в Израиль, некоторые из которых являются сотрудниками Кнессета.



Благодаря этим показаниям удалось осудить 13 человек, активистов Балад, которые были признаны виновными в мошенничестве и подделке квитанций. Большинство из них было поймано при въезде в Израиль из Иордании с чемоданами, полными денег в начале 2013 года.



Дело было закрыто, и высокопоставленные чиновники Балад так и не были привлечены к ответственности.

