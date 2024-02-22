



Бундестаг отклонил предложение оппозиции по поставкам Taurus Украине

В четверг, 22 февраля, Бундестаг отклонил предложение парламентской фракции ХДС/ХСС о поставке в Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. За него проголосовали только 182 депутата, против – 480, 5 воздержались.



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Во время дебатов от депутатов ХДС прозвучали вопросы к канцлеру Олафу Шольцу, в чем принципиальная проблема с предоставлением Украине этих ракет и как это рационально обосновывают, сообщает Tagesschau.de.



Перед голосованием лидер фракции Фридрих Мерц призвал депутатов "светофорной коалиции" поддержать документ, аргументируя это тем, что Украина недополучает необходимое ей оружие.



Среди депутатов коалиции "за" проголосовала Мари-Агнес Штрак-Циммерман из оборонного комитета, объяснив это тем, что именно в этом проекте прямо упомянуты ракеты Taurus.



Впереди – голосование за похожую резолюцию от коалиции с призывом предоставить Украине дальнобойные системы, без упоминаний о Taurus. Внутри правящей коалиции, как известно, нет единства по этому вопросу.



Результаты обсуждений в Бундестаге станут скорее формальностью, поскольку само решение зависит от правительства.