



Британская разведка "сдала" замаскированные российские самолеты и корабли

Россия пытается усовершенствовать маскировку своих кораблей и самолетов, чтобы смягчить тяжелые потери, которые за последние два года понесли ее Черноморский флот и Воздушно-космические силы. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, где опубликовали спутниковый снимок макета субмарины РФ и его силуэта в порту Новороссийска.



Отмечается, что пока попытки маскировки неудачные, потому что российские самолеты все еще уязвимы в воздухе, а корабли все еще уязвимы во время операций в Черном море.



"Маловероятно, что использование методов маскировки приведет к значительному уменьшению потерь", - заявили аналитики.



Сообщается, что на российских авиабазах маскировку осуществляют с помощью макетов самолетов и шин на крыльях самолетов. По данным разведки, на девяти российских авиабазах есть также раскрашенные силуэты планеров самолетов.



Вместе с тем корабли Черноморского флота имеют черную краску на носу и корме, что вероятно, имеет целью сделать военные корабли визуально меньшими и не такими привлекательными для ударов.



Отмечается, что россияне также рисуют силуэты кораблей на причалах, вероятно, чтобы запутать украинских операторов БПЛА.



