Новости » Политика
Британия присоединилась к санкциям США против хуситов
25.01.2024 17:14 Алина Груднева

Британия присоединилась к санкциям США против хуситов

Великобритания совместно с США ввела санкции  против действий йеменских хуситов.

"Сегодняшние совместные действия демонстрируют наши коллективные действия по привлечению всех властей к прекращению этих атак", - сказано в сообщении.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Британия объявила,  действия США замораживают любые находящиеся в США активы тех, кого они преследуют, и в целом запрещают американцам иметь с ними дело.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы