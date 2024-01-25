



Британия присоединилась к санкциям США против хуситов

Великобритания совместно с США ввела санкции против действий йеменских хуситов.



"Сегодняшние совместные действия демонстрируют наши коллективные действия по привлечению всех властей к прекращению этих атак", - сказано в сообщении.



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Британия объявила, действия США замораживают любые находящиеся в США активы тех, кого они преследуют, и в целом запрещают американцам иметь с ними дело.



