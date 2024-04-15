



Боррель: Ближний Восток находится на краю пропасти

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал нарастающую напряженность на Ближнем Востоке после того, как Иран со своей территории осуществил массированную атаку на Израиль.



Соответствующий комментарий он предоставил испанской радиостанции Onda Cero.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы находимся на краю пропасти, и нам нужно от него отойти. Мы должны нажать на тормоза и включить заднюю передачу", - сказал он.



По словам Борреля, он ожидает, что Израиль ответит на беспрецедентную атаку со стороны Ирана. Тем не менее, глава европейской дипломатии надеется на то, что это не приведет к дальнейшей эскалации.