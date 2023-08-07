



Борцы с пиратским контентом подали иск к 14 сотрудникам сайта Сдарот

В окружной суд Тель-Авива был подан иск против 14 человек, подозреваемых в причастности к работе и управлению сайтом Сдарот.

Сдарот - популярный в Израиле сайт для демонстрации пиратского контента в режиме реального времени. Иск был подан по итогам тайного расследования, проведенного организацией по защите авторских прав Зира" лоббирующей интересы производственных и контентных компаний, в том числе United King, HOT, yes и других, с целью управления борьбой с пиратскими сайтами.



В иске утверждается, что сайт действует в рамках хорошо отлаженной преступной системы, которая занимается записью и распространением материалов, отмыванием денег подписчиков, сокрытия их от налоговых органов, эксплуатацией несовершеннолетних - и все это при грубом нарушении израильских авторских прав и труда тысяч работников местной индустрии контента.



В обвинительном заключении также утверждается, что операторы сайта создали и на протяжении многих лет управляли преступным механизмом, который по всем признакам функционирует как преступная организация, с четкой иерархией и зонами ответственности. В ходе расследования было установлено, что экономическая инфраструктура, обеспечивавшая существование сайта, представляет собой цепочку криптокошельков, ведущих к цифровому кошельку, в котором находятся десятки миллионов шекелей.



Сайт Сдарот, в твиттере которого многократно появлялись сообщения о вынесенных в отношении него судом постановлениях о закрытии, является крупнейшим в стране сайтом прямых трансляций. По данным недавнего исследования, его услугами пользуется около четверти населения Израиля.