



Болсонару экстренно госпитализирован

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару экстренно госпитализирован в больницу в Сан-Паулу.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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Уточняется, что экс-президенту Бразилии предстоит пройти определенные анализы. Не исключено, что ему потребуется новая операция на кишечнике.



Напомним, что в 2018 году Болсонару ударили ножом в живот. В 2020 году он успешно перенес операцию по удалению почечного камня. Через год его госпитализировали с болями в области брюшной полости.



В 2023 году его жена сообщала, что он был госпитализирован во Флориде через день после того, как несколько тысяч его сторонников атаковали правительственные офисы в Бразилии.