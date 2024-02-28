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Болсонару экстренно госпитализирован
28.02.2024 16:50 Алина Груднева

Болсонару экстренно госпитализирован

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару экстренно госпитализирован в больницу в Сан-Паулу.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Уточняется, что экс-президенту Бразилии предстоит пройти определенные анализы. Не исключено, что ему потребуется новая операция на кишечнике.

Напомним, что в 2018 году Болсонару ударили ножом в живот. В 2020 году он успешно перенес операцию по удалению почечного камня. Через год его госпитализировали с болями в области брюшной полости.

В 2023 году его жена сообщала, что он был госпитализирован во Флориде через день после того, как несколько тысяч его сторонников атаковали правительственные офисы в Бразилии.

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