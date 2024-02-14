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Более половины стран НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону
14.02.2024 14:28 MIGnews.com

Более половины стран НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону

Генеральный секретарь НАТО похвалил 18 стран, которые достигли целевого показателя расходов на оборону в размере 2 процентов ВВП, и призвал 13 других стран помочь добиться "справедливого" распределения бремени с США.

"Это еще одно рекордное число, в шесть раз больше, чем в 2014 году, когда только три союзника достигли цели", - сказал Йенс Столтенберг журналистам перед встречей министров обороны стран НАТО.

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"Некоторым союзникам еще есть куда стремиться", добавил он.
 

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