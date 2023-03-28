



Блинкен: Призывы прекратить огонь в Украине позволят России закрепиться

Преждевременное прекращение огня в Украине может быть использовано Россией в свою пользу. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.



"Все мы должны осознавать и отдавать себе отчет, что когда мы призываем к прекращению огня, с наилучшими намерениями к замораживанию конфликта, это позволит РФ закрепиться и подготовиться к дальнейшей атаке", - подчеркнул госсекретарь.



Блинкен подчеркнул, что все хотят, чтобы пушки замолчали, однако до этого нельзя идти самым легким путем.



"Никто больше, чем украинский народ, не хотим мира, но нужно достичь справедливого и длительного мира", - добавил он.



Напомним, ранее госсекретарь подчеркнул, что США стремятся к устоявшемуся миру в Украине, и не хотят допустить возможности для России отдохнуть или перегруппироваться.



На днях глава МИД Венгрии призвал немедленно прекратить огонь в Украине. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин и президент США Джо Байден должны встретиться и обсудить Украину, "оказав услугу человечеству".



В Офисе президента Украины заявили, что Будапешт такими заявлениями поддерживает российский геноцид украинцев.