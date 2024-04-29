



Блинкен говорит об интеграции в сфере обороны после нападения Ирана на Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщает странам Персидского залива, что конфронтация Ирана с Израилем продемонстрировала необходимость большей интеграции в сфере обороны.



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"Эта атака подчеркивает острую и растущую угрозу со стороны Ирана, а также необходимость совместной работы над комплексной обороной", — заявил Блинкен на встрече министров Совета сотрудничества стран Персидского залива в Эр-Рияде.

