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Блинкен говорит об интеграции в сфере обороны после нападения Ирана на Израиль
29.04.2024 13:56 MIGnews.com

Блинкен говорит об интеграции в сфере обороны после нападения Ирана на Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщает странам Персидского залива, что конфронтация Ирана с Израилем продемонстрировала необходимость большей интеграции в сфере обороны.

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"Эта атака подчеркивает острую и растущую угрозу со стороны Ирана, а также необходимость совместной работы над комплексной обороной", — заявил Блинкен на встрече министров Совета сотрудничества стран Персидского залива в Эр-Рияде.
 

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