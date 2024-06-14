



Беженцы стали уезжать из Германии

Внедрение специальных социальных карт для мигрантов в Германии стало приносить свои плоды. Введение карт пока что не коснулось только семи земель. ПОскольку эксперимент оказался весьма удачным, вскорости, социальные карты будут выдавать беженцам по всей Германии.



Дело в том, что при введении социальных карт, денежные пособия стали переводиться именно на них. Иного наличных с такой карты не снимешь. А в некоторых землях уже повсюду только безналичный расчет, как, например, в Тюрингии.



“В результате использования платежной карты наблюдается тенденция к получению работы. Все просители убежища в итоге приняли карту. Но примерно с двумя процентами были дискуссии”, — рассказал BILD глава одной из районных администраций Пегги Грайзер.



В округе Айхсфельде, например, 400 беженцев имели право на получение социальной карты. Однако на данный момент её получили только 255: остальным она уже не нужна, поскольку 75 нашли работу, а 70 покинули страну по собственному желанию. При этом за полгода до введения новой системы в округе Айхсфельд было зарегистрировано всего десять случаев добровольного отъезда.



“Некоторые люди сказали, что хотят уехать именно из-за этой карты. Платежная карта — это воспитательный призыв: если вы хотите быть счастливы здесь, то возьмите свою жизнь в собственные руки. Если вы этого не хотите и хотите быть счастливы в Северной Македонии, это тоже нормально”, — сказал глава района Вернер Хеннинг.



Это не единичный случай: так, округ Грайц в Тюрингии также сообщил об отъезде 31 просителя убежища. Кроме того, там отмечают, что муниципалитету удалось снизить расходы, поскольку в дни выплат местным властям не нужно держать наличные деньги под охраной полиции.





