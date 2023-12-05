



Беспорядки в Ирландии: при чем тут соцсеть Маска

В Ирландии считают, что социальная сеть Илона Маска Х (ранее Twitter) сыграла весомую роль в недавних беспорядках в Дублине.



По данным телеканала CBS, в институте СМИ, демократии и общества Дублинского городского университета пришли к выводу, что беспорядки организовали через эту платформу "правые влиятельные лица".



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"Они смогли очень быстро собрать там много людей, чтобы фактически взять ситуацию под свой контроль", - сказано в заявлении.



Уточняется, что администрация соцсети отказалась по просьбе дублинской полиции удалять подстрекательские публикации. В то же время, Илон Маск обвинил власти Ирландии в беспорядках на антииммиграционные акциях протеста, которые вспыхнули после того, как соцсети появилась новость о ножевом ранении нескольким ирландцам, нанесенным нелегалом.