



Бербок заявила, что Путин рано радуется еще одной войне

"Путин слишком рано радуется драматической ситуации в мире, поскольку мы не только продолжим нашу поддержку Украины. Мы продолжим расширять и увеличивать ее, особенно со стороны Германии", - заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Брюсселе, сообщает DW.

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Бербок сказала, что поддержка Украины будет серьезно увеличена на следующий год. И речь идет не только о зимнем сезоне, когда станет ясно что Путин снова будет бомбить ТЭЦ и прочую социальную инфраструктуру Украины.

