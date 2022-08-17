



Бен Гвир обещает депортировать арабов и "нелояльных" депутатов

Крайне правый депутат Итамар Бен Гвир заявил во вторник, что хочет внести законопроект, предоставляющий судам возможность депортировать арабских граждан, которые совершают нападения на солдат ЦАХАЛа по националистическим мотивам, а также политиков, которые считаются нелояльными Государству Израиль.



На вопрос Армейского радио, как должен быть наказан тот, кто бросает коктейль Молотова или камни в солдат, Бен Гвир сказал: "Его следует лишить гражданства и выслать". Далее он провел различие между арабскими гражданами и израильтянами-евреями, утверждая, что евреи, виновные в нападении на солдат, должны "сидеть в тюрьме в течение многих лет", а не быть депортированными.



Он утверждал, что за время работы практикующим юристом ни разу не сталкивался с ситуацией, когда еврей бросал в солдат коктейль Молотова.



На вопрос о том, куда будут депортированы такие предполагаемые нежелательные лица, Бен Гвир ответил, что "существует множество мест, где нужна рабочая сила", и предположил, что в качестве варианта можно было бы выбрать Европу. При этом следует создать министерство по "содействию иммиграции", которое будет искать подходящие места для высылки.



Во время интервью Бен Гвир назвал депутатов "Объединенного списка" Аймана Одеха и Офера Кассифа первыми в очереди на депортацию. Не вдаваясь в подробности, Бен Гвир заявил, что они активно работают против Государства Израиль.



В то же время Бен Гвир заявил о своей поддержке свободы слова. По его мнению, тем, кто пишет посты с критикой страны в соцсетях, депортация не грозит.

