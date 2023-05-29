



Бен Гвир критикует Лапида за резолюцию о "сионистских ценностях"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир раскритиковал лидера оппозиции Яира Лапида как "невежду и лжеца" за критику предложения ультраправой партии принять сионизм как критерий для получения права на государственные пособия.



"Предложение не только не отдает приоритет евреям, но и действительно для солдат и ветеранов ЦАХАЛа из любой демографической группы", — заявил Бен-Гвир после того, как Лапид раскритиковал предложение о предоставлении льгот евреям, не являющимся ветеранами, по сравнению, например, с ветеранами из других общин.



Бен-Гвир назвал Лапида "крайне левым, выступающим против сионизма".



Ожидается, что это предложение будет вынесено на голосование кабинета министров сегодня после добавления изучения Торы в качестве фактора преференциального режима. Ультраортодоксальные политики отказались поддержать эту меру без гарантии того, что их общины, в которые входят несионистские группы, смогут извлечь выгоду вместе с ветеранами ЦАХАЛа.

