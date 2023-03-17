



Бен-Гвир: группа анархистов пытается втянуть нас в гражданскую войну

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир осудил подстрекательства к насилию в стране.



Таким образом он прокомментировал ненавистническую надпись на доме покойного отца Ярива Левина, угрозы смертью премьер-министру Биньямину Нетаниягу и главе законодательной комиссии Симхе Ротману.



"Группа жестоких преступников-анархистов пытается втянуть нас в братоубийственную войну. Надписи, забрасывание камнями, перекрытие основных дорог и попытка создания анархии со стороны группы преступников, отказывающихся признать результаты выборов, - попытка насилием и угрозами изменить решение народа", - сказал он.



По словам Бен-Гвира, он поручил полиции действовать с нулевым терпением против "этих опасных людей".



"Это яркая красная линия. Мы не должны допустить того, чтобы банда этих трусливых преступников подожгла страну и втянула нас всех в братоубийственную войну", - подчеркнул он.

