



Белый дом выразил сожаление по сегодняшнему голосованию и призвал к консенсусу

Белый дом выражает сожаление по поводу решения правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу принять первый законопроект из пакета по реформированию судебной системы.



Там отметили, что это было сделано без консенсуса, на котором администрация Байдена настаивала в течение нескольких месяцев и который необходим для принятия таких фундаментальных реформ.



"К сожалению, сегодняшнее голосование прошло с минимально возможным большинством голосов, - говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности Белого дома. - Мы считаем, что для проведения серьезных демократических изменений необходимо добиваться консенсуса. Мы призываем израильских лидеров работать над достижением консенсуса путем политического диалога".

