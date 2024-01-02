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Бельгия: война между Израилем и ХАМАСом подвергла угрозе Европу
02.01.2024 16:11 Алина Груднева

Бельгия: война между Израилем и ХАМАСом подвергла угрозе Европу

В Европе обеспокоены повышенным уровнем угрозы для континента из-за войны между Израилем и ХАМАСом.

"Война между Израилем и ХАМАСом создала долгосрочную угрозу безопасности в Европе, которая, как ожидается, сохранится и после прекращения огня", - сказала министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден.

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По ее словам, по происходящему невозможно узнать, когда будет понижен уровень повышенной террористической опасности.

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