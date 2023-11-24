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BBC угодила в очередной антисемитский скандал
24.11.2023 17:09 Алина Груднева

BBC угодила в очередной антисемитский скандал

Телекорпорация BBC угодила в очередной скандал, запретив журналистам присутствовать на марше против антисемитизма, который был запланирован на воскресенье.

Об этом сообщает британская газета The Daily Mail.

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По словам источников, журналистам сказали, что если те хотят и дальше работать в новостях, им не стоит присутствовать на марше против антисемитизма в центре Лондона. Те, кто все же решится выйти на мероприятие, могут подвергнуться дисциплинарным взысканиям, если не подчинятся приказам.

Что примечательно, журналисты при этом в последние недели присутствовали на пропалестинских маршах. 
 

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