



В Башкортостане прусудили 4 года колонии за защиту природных богатств

Защищавшего гору Куштау активиста Фаиля Алсынова Баймакский районный суд в Башкортостане приговорил Фаиля Алсынова к четырем годом колонии общего режима. Ему вминяется разжигании межнациональной розни (ч. 1 ст. 282 УК РФ).



Донос на активиста написал сам глава Башкортостана Радий Хабиров. Поводом послужила речь активиста на сходе граждан в селе Ишмурзино 28 апреля 2023 года, которую он произнес на башкирском. Следствие утверждало, что в речи Алсынова “содержались высказывания, в которых негативно оцениваются группы лиц: „жители Кавказа“, „Средней Азии“, „армяне“, — а также унижение их человеческого достоинства”.



Однако так просто дело не закончилось. Несмотря на 20-градусный мороз, на защиту Фаиля пришло около 10 тыс. человек. Для того, чтобы разогнать граждан, начали применять слезоточивый газ. И “представителям закона” не помешало присутствие на митинге женщин и детей. В радиусе нескольких километров в районе суда практически полностью заглушили интернет. Начались аресты.

