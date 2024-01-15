



Байден не стремится к эскалации напряженности вокруг Тайваня

"Тайвань играет очень важную роль в мировой экономике и особенно в технологиях, и по этой причине напряженность в этом регионе неприемлема для Вашингтона и Китая", - сказал политический эксперт Миркоушеш в эксклюзивном интервью ILNA.



По его словам, "это правда, что Соединенные Штаты оказывают Тайваню военную помощь, но в любом случае Вашингтон не хочет необдуманных действий против Китая на Тайване. С другой стороны, слова китайских властей относились только к периоду перед выборами, и сейчас мы видим, что они не занимают радикальной позиции в отношении Тайбэя. Что следует учитывать в отношении Пекина и их стратегии, так это то, что Китай не стремится к маргинализации на макроуровне, потому что если атака на Тайвань будет осуществлена Пекином, то, без сомнения, китайцы окажутся в изоляции".



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Эксперт добавил: "Я сомневаюсь, что США и Китай хотят усиления напряженности вокруг Тайваня".

