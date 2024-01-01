



Байден назвал защиту Украины среди главных достижений США в 2023 году

Президент США назвал защиту Украины, Израиля и других партнеров от внешней агрессии одним из главных достижений Соединенных Штатов в 2023 году.



Об этом Джо Байден сообщил в посте на своей официальной странице на социальной платформе X.



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"Мы встали на защиту наших союзников и партнеров в Израиле, Украине и по всему миру - и укрепили наши альянсы по всему миру", - отметил Байден в документе, в котором перечислены основные достижения его администрации за прошедший год.



Президент США написал об этом в разделе "Укрепление демократии внутри страны и за рубежом". Среди других достижений 2023 года Байден отметил борьбу с инфляцией, преодоление климатического кризиса, увеличение инвестиций в Америку, создание новых рабочих мест, расширение доступа к высшему образованию, снижение уровня насилия в стране и т. д.



В последние дни 2023 года администрация США подтвердила, что Америка выступает за свободу, против тирании и угнетения, и будет продолжать поддерживать народ Украины в его борьбе с российской вооруженной агрессией.

