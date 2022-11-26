



Азербайджан отказался от переговоров с Арменией из-за Макрона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от проведения встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном из-за того, что армянская сторона хочет привлечь президента Франции Эмманюэля Макрона.



Как сообщает DW, встреча двух лидеров была запланирована на 7 декабря.



"Сообщалось, что премьер-министр Армении может дать согласие на эту встречу только в том случае, если на ней будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон. Это означает, что встреча не состоится", - заявил Алиев на международной конференции.



Президент Азербайджана отметил: "Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной".