



Австрия отказывается поддерживать 12-й пакет санкций ЕС против России

По информации, опубликованной порталом EUobserver, Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций Европейского Союза против России перед предстоящим саммитом ЕС, сохраняя свои возражения. В качестве условия для снятия своего вето, Австрия требует от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen из списка спонсоров войны.



Это требование следует после аналогичного действия Венгрии, которая ранее добилась исключения своего банка OTP из того же списка. Данные действия Австрии вызывают задержку в принятии нового раунда санкций, что может существенно повлиять на дальнейшую политику ЕС в отношении России и ее действий на Украине.