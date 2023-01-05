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Австралия закупит комплексы HIMARS
05.01.2023 20:05 Ольга Белозерова

Австралия закупит комплексы HIMARS

Австралия объявила что укрепит свой оборонный потенциал, купив новые передовые ракеты и ракетные системы, в том числе американские HIMARS.

Как сообщает CNBC, Австралия потратит на вооружения более 1 миллиарда австралийских долларов (700 миллионов долларов США).

Австралийское правительство заявило, что HIMARS, которые будут куплены, включают в себя пусковые установки, ракеты и учебные ракеты. Комплексы поступят на вооружение к 2026 году.

Страна также подписала контракт с базирующейся в Норвегии компанией Kongsberg на закупку морских ударных ракет для эсминцев и фрегатов ВМФ. 

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