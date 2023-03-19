



Авиационный совет ООН проголосовал за рассмотрение дела MH17 против России

Авиационный совет ООН в пятницу проголосовал за слушание дела против России в связи с крушением в 2014 году рейса MH17 Malaysia Airlines, сообщили министры иностранных дел Австралии и Нидерландов, сообщает Reuters.



В прошлом году Австралия и Нидерланды инициировали иск в отношении MH17 в Международной организации гражданской авиации (ICAO). Пассажирский самолет был сбит над удерживаемой сепаратистами восточной Украиной ракетой класса "земля-воздух" российского производства, в результате чего погибли все 298 человек на борту.



Австралия заявила, что Россия несет ответственность в соответствии с международным правом, и что передача этого дела в ICAO станет шагом вперед в борьбе за жертв, среди которых 38 австралийцев.



ICAO подтвердила свою юрисдикцию для рассмотрения этого вопроса на заседании в пятницу, говорится в письменном заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.



"Это решение является важным шагом в наших коллективных усилиях по привлечению к ответственности виновных в этом ужасающем акте насилия", — сказал Вонг.



Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра назвал решение о рассмотрении дела "важным шагом на пути к установлению истины, справедливости и ответственности".



"Вместе с Австралией мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы помочь близким 298 жертв рейса MH17", — написал Хоекстра в Twitter.



Россия отрицает свою причастность к инциденту, и российская делегация в ICAO отказалась от комментариев журналистам. Хотя исход дела в ICAO неясен, эксперты считают, что этот шаг можно рассматривать как еще один способ заставить Россию начать переговоры по поводу инцидента.



В октябре Россия не смогла набрать достаточное количество голосов на трехлетней ассамблее ICAO, чтобы сохранить свое место в совете. Совет также призвал Россию к двойной регистрации коммерческих самолетов, что, по утверждению органа, противоречит положениям ключевого соглашения, в котором излагаются основные принципы глобальной авиации.



ICAO, базирующаяся в Монреале, не обладает регулирующими полномочиями, но обладает этическим влиянием и устанавливает глобальные авиационные стандарты, принятые подавляющим большинством ее 193 государств-членов, даже несмотря на то, что она действует через политические барьеры.

