



Армия Судана наносит авиаудары по военным базам, борьба за власть продолжается

Суданская армия одержала верх в воскресенье в кровавой борьбе за власть с соперничающими военизированными формированиями после того, как нанесла авиаудары по их базам, согласно заявлению армии Судана рано утром в понедельник.



Боевые действия вспыхнули в субботу между армейскими подразделениями, верными генералу Абделю Фаттаху аль-Бурхану, главе переходного правящего Суверенного совета Судана, и военизированными Силами оперативной поддержки RSF, возглавляемыми генералом Мохамедом Хамданом Дагало, известным как Хемедти, который является заместителем главы Совета Судана. Это была первая подобная вспышка с тех пор, как оба генерала объединили свои усилия, чтобы свергнуть исламиста-автократа Омара Хасана аль-Башира в 2019 году, и была вызвана разногласиями по поводу интеграции RSF в вооруженные силы в рамках перехода к гражданскому правлению.



Бурхан и Хемедти согласились на трехчасовую гуманитарную паузу с 16:00 до 19:00 по местному времени в воскресенье, предложенную Организацией Объединенных Наций, сообщила миссия ООН в Судане.



Корреспондент Reuters в центре Хартума сообщил, что поначалу стрельба прекратилась, но вскоре после этого стало известно о сильных бомбардировках. На фоне прямых трансляций из суданской столицы до сих пор слышны выстрелы и клубы дыма. Свидетели и местные жители сообщили Reuters, что армия нанесла воздушные удары по казармам и базам RSF, в том числе в Омдурмане через реку Нил от столицы Хартума, и сумела уничтожить большую часть их объектов. Сообщается, что армия также вернула контроль над большей частью президентского дворца в Хартуме.



По словам свидетелей, члены RSF оставались в международном аэропорту Хартума, осажденном армией, но они воздерживались от нанесения ударов, чтобы не нанести им серьезный ущерб.



“Час победы близок”, – говорится в заявлении армии. “Скоро будут хорошие новости для нашего терпеливого и гордого народа”.