



Армения отозвала своего посла из Беларуси

Министерство иностранных дел Армении отозвало своего посла Размика Хумаряна из Беларуси для консультаций.



По данным МИД, это произошло из-за слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Минск поддерживает Азербайджан.



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"Посла Республики Армения в Беларуси вызвали в Ереван для консультаций", – сказано в заявлении.



В ответ в МИД Беларуси назвали позицию Еревана "недальновидной". Внешнеполитическое ведомство обвинило Армению в попытке сделать из Минска "внешнего врага", чтобы "отвлечь внимание от внутренних проблем".



Ранее Пашинян заявил, что не намерен посещать Беларусь до тех пор, пока там у власти Александр Лукашенко.