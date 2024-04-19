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Аргентина сделала запрос о присоединении к НАТО
19.04.2024 08:52 MIGnews.com

Аргентина сделала запрос о присоединении к НАТО

После избрания нового президента Аргентина буквально воспарила на крыльях успеха. Чиновничий аппарат сокращен, казна в прибыли, люди довольны.

Министр обороны страны Луис Петри после встречи с заместителем генерального секретаря НАТО в Брюсселе заявил о том, что Аргентина стремится в НАТО.

“Мы продолжим работать над восстановлением связей, которые позволят нам модернизировать и обучать наши силы в соответствии со стандартами НАТО”, — говорится в заявлении Петри.


 

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