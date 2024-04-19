



Аргентина сделала запрос о присоединении к НАТО

После избрания нового президента Аргентина буквально воспарила на крыльях успеха. Чиновничий аппарат сокращен, казна в прибыли, люди довольны.



Министр обороны страны Луис Петри после встречи с заместителем генерального секретаря НАТО в Брюсселе заявил о том, что Аргентина стремится в НАТО.



“Мы продолжим работать над восстановлением связей, которые позволят нам модернизировать и обучать наши силы в соответствии со стандартами НАТО”, — говорится в заявлении Петри.





