



Арье Дери объявил войну ожирению после отмены налога на сладкие напитки

В свете резкого противодействия экспертов в области здравоохранения в стране и за рубежом утвержденной правительством отмене налога на сладкие безалкогольные напитки министр здравоохранения Арье Дери заявил медицинским работникам, что продолжит борьбу за пропаганду здорового образа жизни, но не согласился на восстановление налога.



Ультраортодоксальные партии расценили налог как "наказание" из-за высокого потребления сладкой газированной воды в их общинах. Известно, что ультраортодоксальные евреи в Израиле гораздо чаще страдают ожирением, диабетом и сердечными заболеваниями, меньше занимаются спортом и имеют меньше знаний о здоровье, чем светские и умеренно религиозные евреи.



Производители и импортеры безалкогольных напитков тратят на рекламу в ультраортодоксальных СМИ в три раза больше, чем на всю остальную рекламу в стране.



"Министерство, отвечающее за укрепление общественного здоровья , обязано действовать практическими способами, чтобы уменьшить явления ожирения и диабета. Я буду работать изо всех сил, чтобы добиться успеха", - заявил Дери, поручив чиновникам изучить возможность быстрой реализации следующих шагов:



1. Валидация и создание базы данных, которая позволит отслеживать потребление сахара по разным секторам.

2. Продвижение ограничений в законодательстве о рекламе вредных для здоровья продуктов питания и создание просветительской компании об их вреде.

3. Введение запрета на продажу сладких напитков и вредных продуктов питания на территории школы в соответствии с изданными по этому поводу положениями.

4. Изучение дополнительных мер регулирования отрасли для потребления в будущем.