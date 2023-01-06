



Американцы ограничивают доступ израильских пилотов к самолетам F-35

Министерство обороны США и американские разведывательные органы не допускают пилотов израильских ВВС, имеющих иностранные паспорта, к полетам на самолетах F-35. Об этом сообщает газета "Маарив". Это сделано из соображений информационной безопасности и боязни утечки технологий.



Согласно сообщению, шаг США обусловлен расширением подхода к понятию информационной безопасности и защите американских интересов. В результате, как сообщили международные источники, ВВС приняли это условие, заранее отказавшись от назначения подходящих пилотов на самолеты F-35 "Адир".