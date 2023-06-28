



Альшейх признал, что целью следствия против Нетаниягу было отстранение от власти



Рони Альшейх фактически признал, что “расследования о коррупции Нетаниягу” были начаты не для того, чтобы установить истину в суде, а для того, чтобы заставить Нетаниягу уйти в отставку.





Рони Альшейх в интервью радио Галей ЦАХАЛ пытался объяснить “сложности”, возникшие в ходе процесса против Нетаниягу. Альшейх сказал: "Невозможно было предположить, что премьер-министр не уйдет в отставку и что партия не скажет ему, что в интересах страны он должен уйти в отставку, а к власти придет кто-то другой. Прецедент на наших глазах был прецедентом Ольмерта".



Альшейх также сказал: "мы не могли себе представить, что его партия не выкинет его из политики". Альшейх говорил на фоне заявления судей обвинению, что "будет трудно доказать взяточничество в деле 4000", и сказал, что "когда против него были выдвинуты обвинения, ожидалось, что он уйдет со своего поста".