



Алексей Навальный: "Я новый Санта! Не беспокойтесь обо мне"!

Алексей Навальный вышел в социальные сети, чтобы попросить своих сторонников не беспокоиться о нем.



Появившись впервые с 6 декабря, он подтвердил свое прибытие в тюрьму в Арктике и заявил, что находится в хорошем расположении духа.



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Его команда не имела с ним связи, пока его перевозили из другой тюрьмы.



Написав на сайте X, что он "новый Санта", Навальный подтвердил, что его перевели в колонию ИК-3, прозванную "Полярный волк", в северном городе Харп, примерно в 1900 км к северо-востоку от Москвы.

