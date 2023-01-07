



Аарон Барак: Я готов к тому, чтобы меня расстреляли

Бывший глава БАГАЦа Аарон Барак продолжает давать интервью израильским СМИ, в которых рассказывает об ужасах осуществляемой коалицией правовой реформы.



Барак заявил: “Мне жаль, что во мне видят врага народа, хотя я думал, что я служу народу. Те решения, которые я вынес, тысячи решений, соединяются с нашей историей, с нашим сионизмом. Я не считаю себя активистом, я не считаю себя консерватором, и мне жаль, что думают, что я что-то испортил”.



"Если они думают, что мое убийство остановит этот переворот, я готов встретиться с расстрельной командой": Профессор Аарон Барак считает, что запланированные шаги опасны для демократии, и отвечает на заявления о том, что это революция против активизма.