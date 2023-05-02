



53% респондентов обвиняют правительство в экономическом кризисе – опрос

Согласно ежегодному социально-экономическому индексу Фонда Берла Кацнельсона, опубликованному в прошлое воскресенье, три четверти израильского общества считают, что правительство должно в первую очередь заняться социально-экономической ситуацией в Израиле, а не судебной реформой .



Индекс, в котором представлены данные о мнениях сторонников и противников правительственной коалиции по ряду экономических и других вопросов, показал, что 75% населения считают, что в первую очередь необходимо решать проблему стоимости жизни, по сравнению с 19%, которые считают что судебная реформа должна быть проведена. Кроме того, это свидетельствует о недовольстве избирателей правительства – 61,5% тех, кто проголосовал за коалиционные партии, считают, что правительство должно сначала решить социально-экономическую ситуацию, прежде чем проводить судебную реформу.



Среди светских израильтян процент людей, считающих, что экономический кризис должен быть приоритетом, подскакивает до 92%, и, напротив, только 42% ультраортодоксальных израильтян думают так же. Согласно опросу, большинство – 53,7%, считает, что действующее правительство виновато в ослаблении шекеля, уменьшении налоговых поступлений, уменьшении инвестиций в высокие технологии и инфляции. 20% винят в вышеперечисленных проблемах протесты против судебной реформы, а 17% утверждают, что обе причины сыграли свою роль. Среди избирателей коалиции 51% также обвиняет правительство.



Две трети населения – 63% – дали министру финансов плохую оценку, 42,8% оценили его работу как плохую, а 20,2% – как очень плохую, по сравнению с 32%, оценившими его работу как удовлетворительную или хорошую.



Индекс также показал, что 48% населения поддерживают решение Гистадрут остановить экономику, чтобы заставить правительство достичь широких договоренностей по реформе судебной системы, по сравнению с 39%, которые выступают против такого шага. 25% людей, проголосовавших за коалиционные партии, считают, что забастовка под руководством Гистадрута была оправданной, и в целом большинство населения – 51% – и около 30% сторонников коалиции поддерживают очередное закрытие экономики Гистадрутом, если правительство попытается в одностороннем порядке продвигать реформу. Против этого шага выступили бы 36% населения.



Индекс также показал, что 41% опрошенных испытали ухудшение финансового положения в прошлом году, а 45% заявили, что их финансовое положение осталось прежним. Среди избирателей коалиции 34% ответили, что их экономическое положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом. Около 55% всех респондентов и более трети – 34% – сторонников коалиции опасаются ухудшения своего личного экономического положения в связи с продвижением реформы.



Абсолютное большинство 65% выступает против намерения правительства увеличить бюджет ультраортодоксальных учебных заведений, в которых не преподаются профильные предметы. Даже среди избирателей коалиции такой шаг поддерживают только 46%.



76% населения считает, что Государству Израиль следует вкладывать больше средств в здравоохранение, образование, социальное обеспечение и общественный транспорт, даже за счет повышения налогов.