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"50 тысяч артиллеристов из КНДР ускорят СВО"
27.11.2022 11:54 Аркадий Бочаровский

"50 тысяч артиллеристов из КНДР ускорят СВО"


В российских СМИ с периодичностью раз в две недели всплывает идея о том, что “добровольцы из КНДР” волшебным образом помогут немедленно завершить украинскую войну.

Теперь о корейских чудо-богатырях заговорил “военный эксперт” Алексей Подберёзкин.

"Почему бы нам не пригласить 50 тысяч северокорейских артиллеристов со своей техникой? Они бы очень повлияли на ситуацию в нашу пользу", — заявил он в интервью изданию "Украина.ру".

Специалист отметил, что северокорейское пополнение может прибыть на Украину со своей ствольной артиллерии и реактивными системами залпового огня, которые также не будут лишними на передовой. Тем более, напомнил он, в свое время советские добровольцы сильно помогли КНДР в Корейской войне.

Как видим, теперь российские военные мыслители несколько сократили свои аппетиты - ранее для завоевания Украины им требовалось 100 тысяч корейцев. 

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