



"50 тысяч артиллеристов из КНДР ускорят СВО"



В российских СМИ с периодичностью раз в две недели всплывает идея о том, что “добровольцы из КНДР” волшебным образом помогут немедленно завершить украинскую войну.



Теперь о корейских чудо-богатырях заговорил “военный эксперт” Алексей Подберёзкин.



"Почему бы нам не пригласить 50 тысяч северокорейских артиллеристов со своей техникой? Они бы очень повлияли на ситуацию в нашу пользу", — заявил он в интервью изданию "Украина.ру".



Специалист отметил, что северокорейское пополнение может прибыть на Украину со своей ствольной артиллерии и реактивными системами залпового огня, которые также не будут лишними на передовой. Тем более, напомнил он, в свое время советские добровольцы сильно помогли КНДР в Корейской войне.



Как видим, теперь российские военные мыслители несколько сократили свои аппетиты - ранее для завоевания Украины им требовалось 100 тысяч корейцев.