



5 сценариев для России после победы Путина от POLITICO

В эти выходные Владимир Путин выиграет очередные выборы президента России. Выборы, конечно, будут сфальсифицированы в пользу Путина, как и все его прошлые выборы, но Путин практически уверен, что получит еще один шестилетний срок, который продлится как минимум до 2030 года.



Однако, несмотря на всю эту неизбежность, следующий президентский срок Путина стал предметом удивительно скудного обсуждения, в том числе и того, что он может означать как внутри, так и за пределами России. И это тем более удивительно, что путинский режим сейчас дестабилизирован, пожалуй, больше, чем когда-либо, а растущим экономическим проблемам России и растущему числу погибших на полях сражений в Украине не видно конца. Только с прошлого лета в России произошел внезапный мятеж Пригожина, который едва не пошел на Москву. Бушуют антисемитские беспорядки, а службы безопасности нигде не работают. Также вспыхивают протесты в таких обычно спокойных местах, как Башкортостан.



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Никто не может сказать, что предвещают эти события. Но очевидно, что война а Украине помогла сделать внутреннюю ситуацию в России более нестабильной, чем она была за последние десятилетия, и всевозможные сценарии будущего больше не являются немыслимыми.



Так что сейчас самое время подумать о них. По крайней мере, рассматривая нижеприведенные варианты - и вероятность их появления в недалеком будущем - Запад может начать соответствующую подготовку, особенно в плане стратегии и политики. Мы знаем много о прошлом России и много о ее настоящем. Но что насчет будущего России?



Ниже приведены пять сценариев, которые могут (или не могут) произойти в России к концу следующего срока Путина в 2030 году.



Сценарий №1

Цветы демократии

ВЕРОЯТНОСТЬ: 5-10 %



Почему это может произойти: Как показали антикоммунистические и антиколониальные революции 1989 года по всей Восточной Европе, тоталитарные режимы могут покоиться на зыбучем песке и быстро рухнуть перед лицом демократических движений. Катастрофические решения Путина в Украине уже привели к непредвиденным последствиям, которые будут только способствовать росту недовольства и интереса к потенциальным альтернативам, включая открытую демократию.



И это было верно еще до подозрительной смерти Алексея Навального в тюрьме. Хотя Навальный, возможно, был самым известным лидером демократических движений в России, его убийство вряд ли устранило продемократическую энергию в стране. После того как Навальный превратился из участника кампании в мученика, импульс для демократических реформ и даже демократической революции может начать создаваться заново. Как заключенный, Навальный был вне поля зрения. Но как символ того, на что готов пойти путинский режим, чтобы уничтожить любую оппозицию, Навальный теперь может стать чем-то большим.



В сочетании с другими протестами, все еще бурлящими по всей России, не в последнюю очередь организованными солдатскими матерями и женами, теперь возможен внезапный всплеск демократических настроений по всей стране.

Почему это может не произойти: Как бы многим на Западе ни хотелось увидеть полный расцвет демократии в России - будь то под руководством вдовы Навального, Юлии Навальной, или кого-то другого, - вероятность того, что такой сценарий будет реализован до 2030 года, минимальна. И так было даже до смерти Навального. Теперь же, когда лидер российских демократических надежд внезапно умер, любые шансы на объединение россиян в демократическое движение почти наверняка умерли вместе с ним, по крайней мере в обозримом будущем.



Просто посмотрите, в каком положении находится Россия. Навальный во многом незаменим, так же как до него были незаменимы заключенные в тюрьму продемократические деятели вроде Вацлава Гавела или Нельсона Манделы, демократические преобразования в странах которых произошли только после их освобождения. Остальная часть продемократической инфраструктуры Навального была фактически уничтожена, вытеснена путинскими репрессиями. И после смерти Навального, вместо того чтобы сплотиться вокруг него, многие просто пожали плечами в связи с кончиной Навального и продолжили жить своей жизнью. То же самое можно сказать и о надеждах на рост оппозиции вторжению России в Украину: даже спустя два года после катастрофической войны Путина большинство россиян все еще пассивно, если не активно, поддерживают неспровоцированное вторжение.



Что должен делать Запад: Лучшие надежды на демократическую Россию лежат, как это ни парадоксально, не в самой России, а в Украине. Как колониальные неудачи в Анголе и Алжире привели к демократическим, постимперским реформам в таких странах, как Португалия и Франция, так и украинская победа может уничтожить русский национализм и русский реваншизм - и, наконец, дать толчок тому демократическому расцвету, к которому призывал Навальный.



Если этот сценарий действительно реализуется, Западу необходимо вернуться к старому стратегическому принципу: доверяй, но проверяй. Не стоит слишком восторгаться демократическими перспективами России - эту ошибку слишком многие на Западе совершили в 1990-е годы - но поощряйте то, что можете. Будьте готовы к отмене санкций и ограничению цен на углеводороды, но только в обмен на конкретные реформы и судебное преследование чиновников путинской эпохи. В то же время продолжайте налаживать отношения с соседями и бывшими колониями России, такими как Молдова и Армения.



Возможно, прежде всего - и как бы кощунственно это сейчас ни звучало - не возлагайте надежды на одного лидера. Навальный был явной опорой российских демократических надежд, но даже он имел свои националистические слабости, утверждая, например, что Крым по праву принадлежит России. Если уж на то пошло, Навальный должен стать последним единичным российским деятелем, с которым многие на Западе связывают надежды на демократические реформы - вера, которая обжигала Запад в прошлом и которая привела к тому, что Запад не заметил, насколько укоренился российский империализм.



СЦЕНАРИЙ №2

Россия распадается

ВЕРОЯТНОСТЬ: 10-15%



Почему это может произойти: Представьте себе: на фоне разрушительной войны, когда сотни тысяч московских солдат погибли в бессмысленной борьбе, россияне массово выходят на протесты и свергают стареющий, дряхлеющий режим. По стране прокатываются давно затаенные трения и разочарования, и нация, якобы сплоченная под твердой рукой Москвы, внезапно раскалывается по этнонациональному признаку. Хаос охватывает всю страну, и она превращается в смесь анархии, территориальной раздробленности и насилия, которая не оставляет нетронутым ни один регион, ни одну семью.

Звучит надуманно? Подумайте еще раз. В конце концов, именно это произошло в России в конце 1910-х - начале 1920-х годов, когда царский крах разорвал Российскую империю, а народы и государства по всей Восточной Европе, на Кавказе и в Северной Азии провозгласили независимость - только для того, чтобы большинство из них в конечном итоге было поглощено поднимающимся советским режимом.



То же самое мы наблюдали и после распада СССР (хотя и с гораздо меньшим насилием), когда новые государства заявили о своем суверенитете после распада СССР - и не только в таких местах, как Украина или Казахстан. Жители Чечни проголосовали за четкую независимость, а жители Татарстана - за равноправие с Российской Федерацией. Жители сибирской республики Саха подписали соглашения о создании независимой армии, а жители буддистской Тувы развязали антироссийское насилие, граничащее с откровенными погромами. Государственный разлом - и независимость народов, давно колонизированных Москвой, но все еще в значительной степени незнакомых Западу, - преследовали Российскую Федерацию.



Может ли это произойти снова? Возможно, не сразу. Но Россия остается конгломератом из 21 республики, десятков областей и еще большего числа национальностей с бесчисленными претензиями к Москве. Чем дольше продолжается война - и чем больше этих колонизированных меньшинств бросают в путинскую мясорубку, убивая их гораздо чаще, чем этнических русских, - тем больше вероятность такого сценария. Возможно, в Чеченской республике ее лидер - все более нездоровый Рамзан Кадыров - умрет на своем посту, и междоусобица за преемника выльется в третью чеченскую войну. Возможно, в Татарстане, где большинство населения составляют мусульмане, комитеты ветеранов и местные студенты собираются, чтобы выразить протест против набора Москвой татарских пехотинцев и удушения татарской идентичности, и Кремль, в порыве неудачной стратегии, открывает огонь по протестующим, вызывая более широкое антиколониальное движение. Или, возможно, в Саха безработные возьмут штурмом и захватят контроль над российской углеводородной инфраструктурой, требуя вернуть средства колонизированному народу и суверенитет, на который они согласились в начале 1990-х годов.



Почему это может не произойти: Многие российские аналитики по-прежнему считают этот сценарий надуманным, учитывая хватку Путина у власти. И они не всегда ошибаются: за исключением Чечни, не видно явной жажды прямой независимости, даже в тех странах, которые наблюдают за гибелью своих людей в Украине. Недавние протесты в Дагестане и Башкортостане, например, были связаны не только с независимостью, но и с экономическими и экологическими претензиями.



Тем не менее, отвергать этот сценарий было бы неразумно. Достаточно лишь искры, и огонь, который Путин развел за четверть века своего пребывания у власти, может вспыхнуть - вероятность этого только возрастает вместе с катастрофой Путина в Украине.



Что должен делать Запад: Запад должен сохранять гибкость и помнить о том, что Российская Федерация вряд ли является однородным образованием. Он должен поощрять демократические силы по всей стране, в том числе те, которые возникают в странах, давно колонизированных Москвой, и обучать гораздо больше носителей таких языков, как чеченский, саха и татарский. Он также должн опираться на тех, кто успешно обеспечивал сохранность ядерного арсенала Советского Союза во время его распада, и убедиться, что их опыт будет использован еще раз. И он должна подготовиться к территориальной реорганизации Российской Федерации - страны, которая все еще отказывается признать свое собственное колониальное наследие, которое с годами будет становиться все более язвительным.



СЦЕНАРИЙ № 3

Восстание националистов

ВЕРОЯТНОСТЬ: 15-20%



Почему это может произойти: Еще год назад мысль о том, что отряды бойцов ЧВК под предводительством пламенного

националиста могут чуть ли не маршем пойти на Москву, заставив российских чиновников бежать в укрытие, была фантастикой. Не то чтобы это не происходило раньше: так называемое "дело Корнилова" 1917 года и даже неудавшийся путч сторонников жесткой линии в 1991 году показали, как потенциально может выглядеть такой шаг. Но при Путине идея о том, что русские националисты могут объединиться и взять Москву штурмом, долгое время казалась смехотворной.

И вот в июне прошлого года Евгений Пригожин именно это и сделал. И хотя группа Пригожина "Вагнер" так и не дошла до Москвы, это произошло не из-за отсутствия возможностей: путь был открыт. Если Пригожин чего и добился, так это того, что заставил Путина выглядеть как царь без одежды.



Конечно, Пригожина больше нет - его самолет взорвался над российским воздушным пространством несколько месяцев спустя, убив его и большую часть его окружения, что, по общему мнению, является возмездием Путина. Но все ингредиенты, которые подтолкнули Пригожина к восстанию, по-прежнему присутствуют: разочарование в неудачном вторжении Путина, продолжающееся лишение России людей материальных средств, а также спиралевидное неравенство материальных благ, которое уже приводило к появлению популистов и революционеров по всему миру.



По этим причинам это один из наиболее вероятных сценариев, с которыми столкнется постпутинская Россия. Пламя национализма, разожженное Путиным, вряд ли утихнет в ближайшее время.



Почему это может не произойти: Тем не менее, подобный сценарий вряд ли можно назвать неизбежным. Сам Пригожин был почти единственным в своем роде - шеф-повар, ставший олигархом, готовый публично порвать с Путиным и даже оскорбить самого президента, и при этом создавший группировки по всему миру, от России до Центральной Африки. На данный момент нет другой силы, которая могла бы сравниться с "Группой Вагнера" Пригожина, большая часть которой была расформирована и поглощена государством.



К тому же, по мере затягивания войны Путин становится все более националистичным и все больше склоняется к откровенному фашизму. Обходить Путина справа будет все сложнее, особенно если он продолжит погружаться в мир националистических заговоров.



Что должен делать Запад: Если и когда на смену Путину придет более националистическая фигура или кадры, Запад должен продолжать усиливать и расширять санкции, снижать предельные цены на углеводороды, налаживать дипломатические отношения и отношения в сфере безопасности с соседями России, особенно с теми (например, с Украиной), на которых непосредственно нападают российские националисты, - и все это в рамках более широкой программы.

Пакет политических мер. Назовите это, если хотите, сдерживанием - политикой, которая помогла обуздать советский экспансионизм и может снова помочь обуздать экспансионистскую Москву.



СЦЕНАРИЙ № 4

Технократическая перезагрузка

ВЕРОЯТНОСТЬ: 20-25%



Почему это может произойти: Прошло уже два года с момента неудачного вторжения Москвы в Украину, и последствия этого уже очевидны для России. И эти последствия, будь то падение экономики или рост числа жертв, будут продолжать накапливаться. Именно поэтому идея о том, что ближний круг кремлевских чиновников встретится с Путиным и сообщит ему, что они ценят его службу и желают ему удачи на пенсии - повторение ситуации с отстранением Никиты Хрущева в 1964

году, другими словами, - это сценарий, вероятность которого со временем только возрастает.



Действительно, есть большая вероятность того, что к 2030 году в России появится новый режим. (Не обязательно, чтобы он возглавил внутренний заговор против Путина. Стареющий диктатор, конечно, может просто умереть на своем посту, избавив нас от всех проблем). Новое правительство не обязательно будет демократическим. Но его возглавит небольшое число обученных на Западе технократических элит, которые начнут говорить многое из того, что так любят слышать западные чиновники и бизнесмены, жаждущие вернуться к некоему статус-кво времен антибеллума. Они возложат большую часть вины за войну только на Путина, обещая возвращение к нормальному положению дел в Москве. Они могли бы пойти настолько далеко, что освободили бы некоторых политических заключенных и оппозиционных политиков или даже отменили бы объявленные Путиным в 2022 году аннексии на востоке Украины (но не Крыма).



При этом они будут призывать к тому, что многие западные политики приветствовали бы: "перезагрузка". Шанс начать все сначала. Начать с чистого листа. И дать обещание новой России двигаться вперед.



Почему это может не произойти: Принося извинения Исааку Ньютону, существует железный закон авторитаризма: диктатор у власти имеет тенденцию оставаться у власти. Другими словами, для того чтобы вырвать контроль у такого диктатора, как Путин, всегда требуется значительно больше планирования, энергии и ресурсов, чем нужно действующему лидеру, чтобы помешать любому внутреннему заговору. Если задуматься, это не так уж и удивительно, учитывая, что такой диктатор, как Путин, по-прежнему держит в руках все рычаги управления государством - и культивирует конкуренцию среди своих подчиненных, которые с готовностью донесут о любом антипутинском заговоре. Если добавить к этому тот факт, что Путин по-прежнему пользуется широкой поддержкой среди российского чиновничества, то надежды на отстранение от власти в хрущевском стиле вряд ли можно считать надежными.



Что должен сделать Запад: Если это действительно произойдет - если новая, технократическая элита сумеет вырвать контроль у Путина - формула политики Запада должна быть похожа на стратегию фактического демократического перехода. То есть Запад должен не доверять, но проверять. В любом случае, западным чиновникам следует помнить, что каждый раз, когда в отношениях с Россией применялся подход "перезагрузки", Запад в итоге оказывался глупым, близоруким или и тем, и другим. По этой причине к любым призывам к возобновлению "перезагрузки" следует относиться с большим скептицизмом. И хотя демократические реформы, безусловно, следует поощрять и стимулировать - особенно в том, что касается снятия ограничений на гражданское общество или оплаты Россией репарации для Украины - любые улучшения должны рассматриваться как временные. В конце концов, мы уже видели эту историю, и мы видели, чем она заканчивается раз за разом.



СЦЕНАРИЙ № 5

Да здравствует президент Путин

ВЕРОЯТНОСТЬ 45-50%



Почему это может произойти: Это всегда был самый вероятный сценарий, не так ли? Если не случится непредвиденных событий со здоровьем, и особенно учитывая вновь обретенную щепетильность США в вопросе поддержки Украины, Путин может рассматривать свой новый президентский срок как то, что он, скорее всего, отработает полностью, а возможно, и намного дольше.



И это вполне понятно. Со смертью Навального демократическая оппозиция пришла в упадок. Российская экономика, несмотря на шквал западных санкций, не рухнула, хотя и стала вялой. Хотя Путин не завоевал Киев, худшее в украинской войне, возможно, уже позади, особенно учитывая нежелание США вооружать Украину. А по сравнению с американскими президентами, на стороне Путина все еще (относительная) молодость.



Он уже стал одним из самых долго правящих лидеров России, за его плечами множество президентских сроков. Если заглянуть в 2030 год, почему что-то должно измениться?



Почему это может не произойти: Путин по-прежнему крепко держится за власть, но есть множество факторов, которые сделают его следующий срок совсем другим и потенциально гораздо более трудным, чем все, что он видел раньше. Возьмем экономику. Хотя Путину пока удается выдерживать санкции против России, экономика в целом явно движется к стагнации и росту инфляции. Тем временем в Украине ошибки Путина уже привели к огромному количеству жертв. И того, и другого ингредиента достаточно, чтобы угрожать любому лидеру, каким бы авторитарным он ни был. Вырвавшись из тисков обеих составляющих, Путин еще больше расширит свой диктаторский инструментарий.



Что должен сделать Запад: Усиливать давление везде и всюду, где только можно. Продолжать и усиливать санкции, в том числе против третьих сторон в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, которые помогают Москве обходить санкции. Усилить ограничения на цены на углеводороды, которые уже привели к сокращению доходов российского государства, и полностью конфисковать все замороженные активы российского Центрального банка. Углубить партнерские отношения с теми, кто находится на периферии России, особенно в том, что касается поощрения демократических преобразований.



И, пожалуй, самое главное - признать, что пока Путин остается у власти, неспровоцированная война России в Украине будет продолжаться, и угрозы более масштабных военных действий не за горами. Запад должен использовать все возможные средства, чтобы заставить россиян - как тех, кто находится в Кремле, так и широкие слои населения - осознать, насколько лучше будет им и всем остальным, когда Путин перестанет быть у власти.