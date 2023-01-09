



2023: боевое крещение новых беспилотников ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в 2023 году будет проведено боевое крещение нескольких засекреченных беспилотных летательных аппаратов, технические характеристики которых не разглашаются.



Среди самолетов, которые примут участие в мероприятии, будет БПЛА "Ананей Саара". Предполагается, что беспилотные самолеты будут выполнять широкий спектр задач на вражеской территории, например, сбор разведывательной информации, и возможности ВВС и разведывательного крыла армии будут расширены.



Кроме того, в ближайшие месяцы ВВС Израиля получат новый учебный вертолет "Офер" для летной школы ВВС на базе Хацерим в качестве замены старого вертолета "Сайфан" (Белл-206). Вертолет представляет собой AW119KX производства итальянской компании "Леонардо".



В то же время достигнут значительный прогресс в процессе получения вертолетов "Sea Hawk", заменяющих "Аталеф" на вооружении ВМС. Согласно последним данным, которые легли на стол командующего ВВС генерал-майора Томера Бара, в 2025 году четыре вертолета начнут оперативную службу.



По словам представителей службы безопасности, вертолеты, которые пройдут процесс ассимиляции технологических систем, произведенных израильскими компаниями, повысят свою оперативную дальность, грузоподъемность и способность собирать разведывательную информацию на гораздо больших расстояниях, чем вертолет Аталеф, разбившийся в прошлом году у побережья Хайфы во время тренировочного полета.