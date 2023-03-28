



Закон о комиссии по назначению судей вынесен на рассмотрение Кнессета



28 марта, несмотря на намерения достичь компромисса по правовой реформе, законопроект об изменении состава комитета по назначению судей во втором и третьем чтении был положен на стол Кнессета, что возмутило членов оппозиции.



27 марта в комитете по конституции, законодательству и правосудию был одобрен законопроект о комитете по отбору судей в рамках судебной реформы, который будет направлен в Кнессет для второго и третьего чтений.



Законопроект был принят восемью голосами против семи. При подсчете голосов коалиции не хватило голоса члена Ликуда Тали Готлиб, которая ранее возражала против новой версии законопроекта, считая ее капитуляцией перед оппозицией.



Во время голосования члены оппозиции скандировали "Позор". Депутата от Аводы Гилада Карива вывели из зала заседаний. Когда Карив вернулся в зал, во время голосования по пересмотру закона, он развернул израильский флаг и крикнул, что флаг нельзя остановить.