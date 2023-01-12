



Жена Байдена перенесла операцию из-за рака

В среду, 11 января, первая леди США Джилл Байден перенесла операцию по удалению трех участков пораженной кожи, два из которых врачи определили как раковые.



Информацию об этом подтвердил врач Белого Дома, Кевин О'Коннор.



По его словам, ткань над ее правым глазом и груди была проверена, в ходе чего подтвердился базальноклеточный рак кожи - неагрессивная форма. Пораженная ткань была удалена. Врачи не считают, что потребуются дополнительные процедуры. Ткань с кожи над левым веком до сих пор проходит проверку на рак.



По словам О'Коннор, операция вызвала отек лица и синяки. Джилл Байден после процедуры пребывает в хорошем настроении и чувствует себя хорошо. Президент США Джо Байден сопровождал супругу в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. В среду он отменил все публичные мероприятия. В Белом Доме пояснили, что президент уделяет первоочередное внимание медицинскому обслуживанию своей супруги.