



Я вас не слышу: Байден ответил прервашему его палестинскому активисту

В субботу вечером во время выступления Джо Байдена на ежегодном ужине Human Rights Campaign в Вашингтоне палестинский активист прервал его речь, выкрикивая "пусть живет Газа" и "прекратите огонь".



Президент США сделал небольшую паузу, чтобы ответить протестующим, сказав, что не слышит, о чем они говорят, после чего продолжил свое выступление.

"Спасибо за то, что вы говорите. Я вас не слышу", – сказал Байден.



В своем выступлении на ужине Байден говорил о гуманитарном кризисе в Газе.



"Неделю назад мы стали свидетелями очередного проявления ненависти в самой страшной со времен Холокоста резне еврейского народа", – сказал Байден. "Гуманитарный кризис в Газе – невинные палестинские семьи, подавляющее большинство из которых не имеют никакого отношения к ХАМАС, используются в качестве живого щита".



Байден добавил: "Мы должны отвергнуть ненависть в любой форме".