Во Флориде арестован мужчина за вывешивание баннера со свастикой
Житель Флориды арестован за размещение баннера со свастикой на эстакаде шоссе.
Его поместили в тюрьму округа Бревард.
По версии следствия, в июне мужчина вместе с другими людьми, одетыми в черное и камуфляж, вывесил баннер со свастикой и флаг сторонников "превосходства белых" над эстакадой, пересекавшей автомагистраль 4 в Орландо.
"Размещение этих знаков было сделано сознательно и намеренно", — сказано в ордере на арест.
По данным департамента полиции Флориды, арестованный мужчина является членом антисемитской экстремистской группировки. Ему предъявлено обвинение.