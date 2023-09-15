



Во Флориде арестован мужчина за вывешивание баннера со свастикой

Житель Флориды арестован за размещение баннера со свастикой на эстакаде шоссе.



Его поместили в тюрьму округа Бревард.



По версии следствия, в июне мужчина вместе с другими людьми, одетыми в черное и камуфляж, вывесил баннер со свастикой и флаг сторонников "превосходства белых" над эстакадой, пересекавшей автомагистраль 4 в Орландо.



"Размещение этих знаков было сделано сознательно и намеренно", — сказано в ордере на арест.



По данным департамента полиции Флориды, арестованный мужчина является членом антисемитской экстремистской группировки. Ему предъявлено обвинение.