



Власти США арестовали водителя, врезавшегося в ворота Белого дома

Власти США задержали в понедельник, 8 января, возле Белого дома человека, который врезался на автомобиле во внешние ворота комплекса.



"Незадолго до 18:00 автомобиль столкнулся с внешними воротами на территории комплекса Белого дома. Водитель был взят под стражу, мы расследуем причину и способ столкновения", - цитирует AFP заявление представителя Секретной службы США Энтони Гульельми, опубликованное на сайте X.



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Представитель добавил, что президент Джо Байден в момент инцидента находился за городом, а представители службы безопасности не сказали, было ли это дорожно-транспортное происшествие, или оно было спланировано как нападение.

